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Aktüel İstanbul'da silahlı saldırı: 2 ölü
Aktüel

İstanbul'da silahlı saldırı: 2 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-15 03:32:37 -
İstanbul'da silahlı saldırı: 2 ölü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Silivri ilçesinde silahlı saldırıda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Cumhuriyet Mahallesi Meneviş Sokak'ta bir binanın önündeki Tülay A. ve Mesut S'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tülay A. ve Mesut S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sokakta güvenlik önlemi alan ve incelemelerde bulunan polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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