İstanbul'da selden etkilenenlere ne kadarlık yardım yapılacak?
İstanbul selde evleri zarar görenlere ne kadarlık destek verilecek? İstanbul'da şiddetli yağışlar sebebiyle peç çok ev ve iş yeri hasar gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yağışlardan dolayı zarar görenlere destek sağlanacağını açıkladı. Peki, evi hasar gören ailelere ne kadarlık destek verilecek?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'daki yoğun yağışlarda evleri zarar gören ve selden etkilenenlere nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Selden yağıştan etkilenen ailelere ne kadar nakdi destek verilecek?
İstanbul'da selden etkilenenlere ne kadarlık yardım yapılacak?
Bakan Yanık, yaptığı açıklamada, afetten etkilenen bölgelerde oluşturulan kriz merkezlerinin aralıksız çalıştığını belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Yanık, "İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin lira nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra Bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız." ifadelerini kullandı.