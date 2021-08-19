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Aktüel İstanbul'da sağanak yağış sürprizi
Aktüel

İstanbul'da sağanak yağış sürprizi

Taksim Meydanı’nda aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 18:21:00 -
İstanbul'da sağanak yağış sürprizi

Taksim Meydan'nda aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlat yaşattı. Yağış esnasında bölgede bulunan vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı.

Meydanda gezen vatandaşlar bir anda bastıran yağıştan korunmak için bina altlarına ve kapalı alanlara sığındı.

Sağanak yağış esnasında ellerinde şemsiye bulunmayanlar ise çantalarını ve montlarını yağmurdan korunmak amacıyla kullandı.

 

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