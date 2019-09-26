İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Açıklama geldi İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetinde deprem sonrası yarın okullar tatil edildi.

Bugün İstanbul'da 5.8 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar İstanbul'da okullar tatil mi? sorusuna yanıt aradı. Beklenen açıklama geldi. Son dakika depremi sebebiyle yarın okullar tatil edildi. Bugün ise deprem sebebi ile okullar boşaltılmıştı. İstanbul Valiliği duyurdu İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı.

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