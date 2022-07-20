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Aktüel İstanbul'da korkutan yangın
Aktüel

İstanbul'da korkutan yangın

Sultanbeyli’de 5 katlı binanın çatısı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çatıyı saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 20:57:00 - 2022-07-20 20:58:03

Yangın, Sultanbeyli Abdurahman Gazi Mahallesi Petrolyolu Caddesi’ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevleri ve dumanı gören bina sakinleri büyük panik yaşarken mahalleli ise sokağa döküldü. Çevre ilçelerden yardıma gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Ölü ve yaralının bulunmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan alevlerin yükseldiği çatı yangını vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Bir ufak bir patlama sesi duydum, ardından dumanlar çıktı"

Konu hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Abdurahman Varyemez, “Bir ufak bir patlama sesi duydum. Çok gürültülü bir patlama değildi. Arkadan duman çıktı. Ondan sonra alevler çıkmaya başladı. Vatandaşlar itfaiyeyi aradı.” dedi.

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