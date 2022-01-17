İstanbul'da korkunç olay! Hamile hemşireye tekmeli saldırı
İstanbul-Başakşehir’de hamile bir hemşire, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. 4 kişi, hamile hemşirenin karnını tekmeledi.
İstanbul-Başakşehir'de acil servise giden bir hastanın dört yakını, başka bir hastaya tedavi yaptığı sırada, hamile olan hemşireyi saçından tutarak yere yatırdı ve karnını tekmeledi.
Hastanede tedaviye alınan hemşirenin, TİP 1 diyabet hastası olduğu öğrenildi.
Olayın ardından Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası basın açıklaması yaptı.
Açıklamada bu saldırının cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı.