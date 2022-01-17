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Aktüel İstanbul'da korkunç olay! Hamile hemşireye tekmeli saldırı
Aktüel

İstanbul'da korkunç olay! Hamile hemşireye tekmeli saldırı

İstanbul-Başakşehir’de hamile bir hemşire, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. 4 kişi, hamile hemşirenin karnını tekmeledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 17:37:00 -
İstanbul'da korkunç olay! Hamile hemşireye tekmeli saldırı

İstanbul-Başakşehir'de acil servise giden bir hastanın dört yakını, başka bir hastaya tedavi yaptığı sırada, hamile olan hemşireyi saçından tutarak yere yatırdı ve karnını tekmeledi.

Hastanede tedaviye alınan hemşirenin, TİP 1 diyabet hastası olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası basın açıklaması yaptı.

Açıklamada bu saldırının cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı.

 

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