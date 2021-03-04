İstanbul'da kentsel dönüşüm şartları nedir? Kaç yıllık binalar kentsel dönüşüme giriyor?

Türkiye'de risk bulunan alanlarda yer alan binalar veya risk bulunmayan alanda yer almayan riskli yapılar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için de bazı şartlar gerekli. Peki, İstanbul'da kentsel dönüşüm şartları nedir?

Kentsel dönüşüm şartları nelerdir?

Kentsel dönüşüm kapsamında, riskli alanlarda yer alan binalar veya riskli alanda yer almayan riskli yapılar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Bu süreçte hak sahiplerine birtakım yardımlar yapılıyor. Bu yardımlar arasında kira yardımı ve kredi desteği yer alıyor.

Bir yapının kentsel dönüşüme dahil olması ve hak sahiplerinin bu yardımlardan yararlanabilmeleri için yapının riskli olması gerekiyor.

Riskli yapı, Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade ediyor.

Riskli yapının tespitini ise maliklerden biri tarafından başvurulan lisanslı firma yapıyor.

Kentsel dönüşüm nasıl sorgulanır?

Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm sorgulama sayfası (http://cbssr.ibb.gov.tr/kentseldonusum/) üzerinden, TC. Kimlik numaranız, ilçe, ada, parsel gibi konut bilgilerini doldurduktan sonra seçilen parselin kentsel dönüşüm alanında olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Aynı sayfada haritadan da parselin konumu görebilirsiniz. Ayrıca bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan sorgular kayıt altına alınır.