  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul'da kentsel dönüşüm şartları nedir? Kaç yıllık binalar kentsel dönüşüme giriyor?
Yaşam

İstanbul'da kentsel dönüşüm şartları nedir? Kaç yıllık binalar kentsel dönüşüme giriyor?

İstanbul'da yaşanması beklenen büyük Marmara Depremi İstanbulluların gündeminde. İstanbul'da ağır hasar olacağı tahmin edilen bölgelerde yaşayanlar kentsel dönüşüm şartlarını araştırıyor. Peki, kentsel dönüşüm şartları nedir? Kaç yıllık binalar kentsel dönüşüme giriyor? Kentsel dönüşüm sorgulama nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-04 22:57:00 -
İstanbul'da kentsel dönüşüm şartları nedir? Kaç yıllık binalar kentsel dönüşüme giriyor?

Türkiye'de risk bulunan alanlarda yer alan binalar veya risk bulunmayan alanda yer almayan riskli yapılar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için de bazı şartlar gerekli. Peki, İstanbul'da kentsel dönüşüm şartları nedir?

Kentsel dönüşüm şartları nelerdir?

Kentsel dönüşüm kapsamında, riskli alanlarda yer alan binalar veya riskli alanda yer almayan riskli yapılar yıkılarak yerine yeni binalar inşa ediliyor. Bu süreçte hak sahiplerine birtakım yardımlar yapılıyor. Bu yardımlar arasında kira yardımı ve kredi desteği yer alıyor.

Bir yapının kentsel dönüşüme dahil olması ve hak sahiplerinin bu yardımlardan yararlanabilmeleri için yapının riskli olması gerekiyor.

Riskli yapı, Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade ediyor.

Riskli yapının tespitini ise maliklerden biri tarafından başvurulan lisanslı firma yapıyor.

Kentsel dönüşüm nasıl sorgulanır?

Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm sorgulama sayfası (http://cbssr.ibb.gov.tr/kentseldonusum/) üzerinden, TC. Kimlik numaranız, ilçe, ada, parsel gibi konut bilgilerini doldurduktan sonra seçilen parselin kentsel dönüşüm alanında olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Aynı sayfada haritadan da parselin konumu görebilirsiniz. Ayrıca bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan sorgular kayıt altına alınır.

Oturduğum yer riskli mi? Oturduğum yerin zemini sağlam mı?
Oturduğum yer riskli mi? Oturduğum yerin zemini sağlam mı?

Yaşam

Oturduğum yer riskli mi? Oturduğum yerin zemini sağlam mı?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Korgeneral Osman Erbaş FETÖ'cülere böyle tepki göstermişti
Gündem

Korgeneral Osman Erbaş FETÖ'cülere böyle tepki göstermişti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit düşen Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın FETÖ'cülere verdiği tepki görüntüleri ortaya çık..
ABD'nin F-35 kararı sonrası Türkiye harekete geçti: Ömürleri 20 yıl uzatılacak
Teknoloji

ABD'nin F-35 kararı sonrası Türkiye harekete geçti: Ömürleri 20 yıl uzatılacak

ABD'nin F-35 kararı sonrası Türkiye F-16 savaş uçaklarının ömrünü uzatmak için kolları sıvadı. Savunma Başkanlığı tarafından başlatılan proj..
Meteoroloji kar yağacak şehirleri açıkladı
Aktüel

Meteoroloji kar yağacak şehirleri açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 5 Mart cuma günü 2 kente kar yağacak. Peki hangi illere kar yağacak? İşte detaylar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay