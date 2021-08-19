İstanbul'da kaza: Yaralılar var
İstanbul-Küçükçekmece’de otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
İstanbul-Küçükçekmece’de otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması neticesinde 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BCZ 087 plakalı otomobil, Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada, aracın içinde bulunan 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.