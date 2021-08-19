  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
120 bin TL'lik altın çalan hırsızlardan utanmaz ima! Evin ortasına sürahi bıraktılar
Sel bölgeleri için karar Resmi Gazete'de
İstanbul'da kaza: Yaralılar var
Yeni geliştirilen hızlı soğutma özellikli yangın söndürücü madde testlerden başarıyla geçti
Aktüel İstanbul'da kaza: Yaralılar var
Aktüel

İstanbul'da kaza: Yaralılar var

İstanbul-Küçükçekmece’de otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 02:01:00 -
İstanbul'da kaza: Yaralılar var

İstanbul-Küçükçekmece’de otomobilin yol kenarındaki bariyere çarpması neticesinde 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BCZ 087 plakalı otomobil, Yarımburgaz Mahallesi İstanbul Caddesi’nde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada, aracın içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay