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Aktüel İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı
Aktüel

İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı

İstanbul'da bir metrobüse arkadan gelen diğer metrobüsün çarpması sonucu meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 09:58:00 -
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı

Küçükçekmece'de Cennet Mahallesi durağı Topkapı yönünde yolcu almak için bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada 24 kişi yaralanırken, her iki metrobüste hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan metrobüsleri çekmek üzere bölgeye yol yardım araçları getirildi.

Öte yandan metrobüs seferlerindeki aksama sürüyor.

 

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