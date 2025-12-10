  • İSTANBUL
İstanbul’da hırsızlık zincirinin perde arkası ortaya çıktı!

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde iş yerlerine dadanan ve çok sayıda aracın plakasını sökerek izlerini gizlemeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon sonuçlandı. Yapılan çalışma sonrası 9 aracın plakasını çaldıkları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te 3 iş yerinden para, ziynet eşyaları ve çelik kasanın çalınması, Başakşehir, Şişli ve Bahçelievler'de ise kuyumcudan hırsızlık teşebbüsü ve 9 aracın plakasının çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Çalışmalarda ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından kimlik bilgilerini tespit ettikleri 8 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Bağcılar, Fatih ve Bakırköy'deki 9 farklı adresle Şanlıurfa'daki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

 

Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık için girdikleri bir iş yerinden çelik kasayı çaldıkları anlara dair yeni güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, 2 şüphelinin çelik kasayı sürükleyerek çıkardığı, daha sonra kırdıkları kepenklerin altından geçirerek araçlarına taşıdıkları anlar yer alıyor.

 

- Ne olmuştu?

Fatih Kumkapı'da yüzlerini maske ve şapkayla gizleyen 3 şüpheli, 26 Kasım'da bir kargocunun önüne gelmişti.

Kepengini kırdıkları iş yerine giren 2 zanlı, içinde 10 bin dolar, çek koçanları ile özel eşyanın bulunduğu yaklaşık 200 kilogramlık çelik kasayı alarak, diğer şüphelinin de bulunduğu araca taşımıştı.

Araçtaki 3 şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, çalınan kasa 2 gün sonra Başakşehir'de bir arazide içi boş bulunmuştu.

İş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen görüntülerde, iş yerine giren 2 şüphelinin kasayı çalması ve olay yerinden araçla kaçması yer almıştı.

