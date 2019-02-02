İstanbul’da enerjiyi konuşacaklar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle; Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ve Mimar ve Mühendisler Grubu’nun (MMG) ortaklığında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde gerçekleşecek olan 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG İstanbul 2019) 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı; 350’ye yakın global firmanın stant açacağı fuara 50’yi aşkın ülkeden 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor.