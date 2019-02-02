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İstanbul’da enerjiyi konuşacaklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde gerçekleşecek olan ve enerji sektöründeki paydaşların bir araya getirecek olan7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG İstanbul 2019) 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:34
İstanbul’da enerjiyi konuşacaklar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji BakanlığıTicaret Bakanlığı’nın desteğiyle; Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER), Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) ve Mimar ve Mühendisler Grubu’nun (MMG) ortaklığında ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde gerçekleşecek olan 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG İstanbul 2019) 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Enerji sektöründeki paydaşların bir arada bulunacağı; 350’ye yakın global firmanın stant açacağı fuara 50’yi aşkın ülkeden 10 binin üzerinde sektör temsilcisinin, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 10:34
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  4. Ticaret Bakanlığı
  5. Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET)
  6. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)
  7. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR)
  8. Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG)
  9. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  10. 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG İstanbul 2019)
  11. Haliç Kongre Merkezi
  12. Enerji sektörü

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