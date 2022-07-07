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Ekonomi İstanbul'da ekmek fiyatı 4 lira oldu!
Ekonomi

İstanbul'da ekmek fiyatı 4 lira oldu!

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseltildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 18:05:00 -
İstanbul'da ekmek fiyatı 4 lira oldu!

İstanbul'da 210 gram ekmeğin fiyatı 4 lira oldu.

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 4 TL'ye yükseltildi. İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için odanın temmuz ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

210 gram ekmek 4 TL olacak

Oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

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