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Yaşam İstanbul'da canlı hayvan pazarları nerede? İstanbul kurbanlık satış yerleri 2021
Yaşam

İstanbul'da canlı hayvan pazarları nerede? İstanbul kurbanlık satış yerleri 2021

İstanbul Avrupa yakası hayvan pazarları | İstanbul’a kurbanlıkların gelip gelmediği satışların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İstanbul’a kurbanlıklar geldi mi? İstanbul hayvan pazarları nerede? İstanbul Anadolu yakası kurban satış kesim noktaları

Yeniakit Publisher
2021-06-23 12:43:00 -
İstanbul'da canlı hayvan pazarları nerede? İstanbul kurbanlık satış yerleri 2021

Kurban bayramı 20-23 Temmuz 2021’de idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala kurbanlıkların kente gelip gelmediği merak ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre İstanbul’da bayrama 15 gün kala, diğer illerde ise bir ay önce kurban pazarları kurulacak. İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleri 5 Temmuz’da başlayacak. Peki, İstanbul’da kurban pazarları nerelerde kuruluyor?

İstanbul'da canlı hayvan pazarları nerede? İstanbul kurbanlık satış yerleri 2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi satış ve kurban kesim alanları

Alibeyköy-Eyüpsultan

Adres: Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Bulvarı No:138 Alibeyköy/Eyüpsultan

Çakmaklı- Büyükçekmece

Adres: Çakmaklı Mahallesi Çakmaklı Köyü Mezarlığı Yanı/Büyükçekmece

Kayaşehir- Başakşehir

Adres: Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir 17. Bölge/Başakşehir

Kestanelik- Çatalca

Adres: Kestanelik Mah. Gül Sokak/Çatalca

Yeşilkent- Avcılar

Adres: Bahçeşehir Esenyurt Yolu Doğapark Caddesi Ispartakule Viyadük Altı/Avcılar

Ferhatpaşa Ataşehir

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi/Ataşehir

Kurnaköy Pendik

Adres: Kurtdoğmuş Yolu Caddesi Kurnaköy/Pendik

Paşaköy- Sancaktepe

Adres: Paşaköy Mahallesi Barajyolu Caddesi/Sancaktepe 

İstanbul kurbanlık fiyatları | İstanbul kurban satış yerleri 2021
İstanbul kurbanlık fiyatları | İstanbul kurban satış yerleri 2021

Ekonomi

İstanbul kurbanlık fiyatları | İstanbul kurban satış yerleri 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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