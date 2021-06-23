İstanbul'da canlı hayvan pazarları nerede? İstanbul kurbanlık satış yerleri 2021
İstanbul Avrupa yakası hayvan pazarları | İstanbul’a kurbanlıkların gelip gelmediği satışların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İstanbul’a kurbanlıklar geldi mi? İstanbul hayvan pazarları nerede? İstanbul Anadolu yakası kurban satış kesim noktaları
Kurban bayramı 20-23 Temmuz 2021’de idrak edilecek. Bayrama kısa bir süre kala kurbanlıkların kente gelip gelmediği merak ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre İstanbul’da bayrama 15 gün kala, diğer illerde ise bir ay önce kurban pazarları kurulacak. İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleri 5 Temmuz’da başlayacak. Peki, İstanbul’da kurban pazarları nerelerde kuruluyor?
İstanbul'da canlı hayvan pazarları nerede? İstanbul kurbanlık satış yerleri 2021
İstanbul Büyükşehir Belediyesi satış ve kurban kesim alanları
Alibeyköy-Eyüpsultan
Adres: Akşemsettin Mahallesi Akşemsettin Bulvarı No:138 Alibeyköy/Eyüpsultan
Çakmaklı- Büyükçekmece
Adres: Çakmaklı Mahallesi Çakmaklı Köyü Mezarlığı Yanı/Büyükçekmece
Kayaşehir- Başakşehir
Adres: Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir 17. Bölge/Başakşehir
Kestanelik- Çatalca
Adres: Kestanelik Mah. Gül Sokak/Çatalca
Yeşilkent- Avcılar
Adres: Bahçeşehir Esenyurt Yolu Doğapark Caddesi Ispartakule Viyadük Altı/Avcılar
Ferhatpaşa Ataşehir
Adres: Ferhatpaşa Mahallesi/Ataşehir
Kurnaköy Pendik
Adres: Kurtdoğmuş Yolu Caddesi Kurnaköy/Pendik
Paşaköy- Sancaktepe
Adres: Paşaköy Mahallesi Barajyolu Caddesi/Sancaktepe