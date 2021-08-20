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Aktüel İstanbul'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

İstanbul'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul-Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 22:05:00 - 2021-08-20 22:18:21
İstanbul'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul-Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karayolları Mahallesi 575. Sokak'ta bulunan tek katlı ahşap yapılı gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gecekonduda oturan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yangın hızla büyüdü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Evin bitişiğindeki iki binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Gecekondu kullanılamaz hale gelirken iki binanın çatısında da hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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