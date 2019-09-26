İstanbul'da bir deprem daha!
İstanbul'da öğle saatlerindeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.26 Eylül 2019 Perşembe 14:44
İstanbul’da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 km altında yaşanan sarsıntı, İstanbulluları sokağa döktü. Merkez üssü Silivri olan depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı.
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Saat 14.00’te meydana gelen depremin ardından, 14.30 sularında artçı sarsıntılar yaşandı. 4.0 ve 4.1 büyüklüğündeki artçıların ardından AFAD, “Binalara girmeyin” uyarısında bulundu.
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