İstanbul'da bir deprem daha! İstanbul'da öğle saatlerindeki depremin ardından 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

İstanbul’da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 km altında yaşanan sarsıntı, İstanbulluları sokağa döktü. Merkez üssü Silivri olan depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Devamı geldi Saat 14.00’te meydana gelen depremin ardından, 14.30 sularında artçı sarsıntılar yaşandı. 4.0 ve 4.1 büyüklüğündeki artçıların ardından AFAD, “Binalara girmeyin” uyarısında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.