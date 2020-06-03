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Aktüel

İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:45:38 -
İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde, kontrollü normal hayata dönüşün üçüncü gününde, trafik akışında bazı noktalarda yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Cevizli, Gülsuyu, Küçükyalı, Sahrayıcedit ve Göztepe mevkilerinde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece-Avcılar istikametinde yoğunluk yaşanırken TEM Otoyol'u Haramidere'den Büyükçekmece civarına kadar araç yoğunluğu oluştu.

Haliç Köprüsü'nde yaşanan trafik arızası nedeniyle çift tarafta trafik durma noktasına gelirken Beyoğlu ve Ortaköy arasında da yapılan yol bakım onarım çalışmaları trafik akışını aksatıyor.

Bazı noktalarda küçük çaplı hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

İBB'nin mobil uygulamasının verilerine göre saat 09.40'ta kentte trafik yoğunluğu yüzde 31 gösterilirken, toplu taşıma araçlarında da önceki haftalara göre yoğunluk gözlendi.



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