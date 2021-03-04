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Yaşam İstanbul'da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı
Yaşam

İstanbul'da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kontrollü normalleşmeyi açıklamasının ardından İstanbul'da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 16:09:00 - 2021-03-04 16:17:30
İstanbul'da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı

İstanbul’da 15 Ocak'ta 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı.

15 Ocak'ta toplu taşıma yasağı gelmişti

İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı gelmişti.

Yeni kontrollü normalleşme önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı.

Kontrollü normalleşme ile yasak kaldırıldı

Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul'da da 4 Mart 2021 itibariyle yasak kalkmış oldu. Çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaş kısıtlaması ise devam ediyor.

 

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