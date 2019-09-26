İstanbul ve Kocaeli'de okullar tatil edildi İstanbul'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki şiddetli deprem sonrası Kocaeli ve İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

İstanbul'daki 6 büyüklüğündeki deprem sonrası okullarda büyük panik yaşandı. Kocaeli'de okullar tatil Silivri açıklarında 14:20'de meydana gelen deprem sonrası Kocaeli'de okullar yarım gün tatil edildi. İstanbul'da okullar tatil mi? Büyük panik yaratan deprem sonrası öğrenci ve veliler 'İstanbul'da okullar tatil mi?' sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Valiliği'nden açıklama İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Sadece Silivri ve Avcılar ilçelerimizde okul idarecilerimiz tarafından, deprem eğitimlerinin bir gereği olarak, tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır. İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi." ifadeleri yer aldı.

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