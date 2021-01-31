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Aktüel İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı
Aktüel

İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

İstanbul’da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor. Yazılı açıklama yayımlayan İstanbul Valiliği, meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 17:56:00 -
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Trakya genelinde) güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgârların; zamanla Marmara'da (Trakya, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) ise güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji verileri doğrultusunda yazılı açıklama yayımlayan İstanbul Valiliği, megakent sakinlerini uyardı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara Denizinde fırtına uyarısı

Marmara Denizi’nde rüzgârın; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın; öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Uyarı kodu: Sarı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."

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