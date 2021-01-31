İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında (Trakya genelinde) güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgârların; zamanla Marmara'da (Trakya, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) ise güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji verileri doğrultusunda yazılı açıklama yayımlayan İstanbul Valiliği, megakent sakinlerini uyardı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Marmara Denizinde fırtına uyarısı

Marmara Denizi’nde rüzgârın; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın; öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Uyarı kodu: Sarı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."