Evde 5 basit adımda lekelere veda... Damlayan meyve lekeleri kabus olmasın!
Selma Savcı

Evde 5 basit adımda lekelere veda... Damlayan meyve lekeleri kabus olmasın!

Meyve lekeleri kabusunuz olmasın ve bu yöntemlerle bu lekelere veda etme zamanı...

Sevdiğiniz meyveleri yerken kıyafetlere veya koltuklara damlayan meyve lekeleri, çıkmadığında oldukça can sıkıcı olabilir. Ancak zorlu meyve lekelerini çıkarma yöntemlerini bilmek, bu inatçı lekeleri kısa sürede temizlemenizi sağlayacak. Adım adım uygulayacağınız basit yöntemlerle lekelere kolayca veda edebilirsiniz!

Meyve yemek veya taze sıkılmış meyve suyu içerken bazen kazara sıçrayan lekeler, keyfinizi kaçırabilir. Ancak doğru yöntem ve ürünlerle bu lekelerden kurtulmak hiç de zor değil! İşte adım adım meyve lekelerini temizlemenin yolları...

1. MEYVE ARTIKLARINI VE FAZLA SIVIYI HEMEN TEMİZLEYİN Kıyafette leke oluştuğunda, yüzeyde kalan meyve parçalarını yaymadan kaşık veya bıçak yardımıyla alın.

Eğer sıvı meyve döküldüyse, kuru bir bezle nazikçe sıvıyı emdirin. Bu sırada kumaşı çitilemekten kaçının aksi halde leke yayılabilir ve kumaş zarar görebilir.

2. LEKEYİ SUYLA DURULAYIN Yıkanabilir kumaşlar için, lekeli kısmı ters çevirip musluk altında hafifçe durulayın. Bu yöntem, meyve parçacıklarının kumaş liflerine işlemesini önler.

3. DETERJANIN KUMAŞA İŞLEMESİNİ BEKLEYİN Deterjanı uyguladıktan sonra yaklaşık 10 dakika beklemek, özellikle kurumuş meyve lekelerinde etkili olur. Bu süre, ürünün lekeyi çözmesini ve temizliğin kolaylaşmasını sağlar.

4. TEMİZ BEZLE NAZİKÇE SİLİN Nemli ve temiz bir bezle, leke ve deterjan kalıntılarını nazikçe silin. Kumaşı ovalamadan yapılan bu işlem, liflerin zarar görmesini engeller. Gerekirse adımı tekrarlayabilirsiniz.

5. DURULAMA İLE SON DOKUNUŞU YAPIN

Son olarak temiz bir nemli bezle lekeyi ve çevresini durulayın.

Bu adım, özellikle açık renkli kumaşlarda lekelerin kuruyup iz bırakmasını engeller.

Meyve lekeleri artık gözünüzü korkutmasın; doğru adımlar ve biraz sabırla kıyafetleriniz ve ev tekstilleri tertemiz kalabilir.

