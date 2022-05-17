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Aktüel İstanbul Valiliği duyurdu! İşte son bir haftada yakalanan göçmen sayısı
Aktüel

İstanbul Valiliği duyurdu! İşte son bir haftada yakalanan göçmen sayısı

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele kapsamında son bir haftada 17 bin 116 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 18:42:00 -
İstanbul Valiliği duyurdu! İşte son bir haftada yakalanan göçmen sayısı

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da düzensiz göçle mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Son bir haftada güvenlik güçlerince kent genelinde yakalanan 17 bin 116 düzensiz göçmenin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilen ve sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 377 düzensiz göçmen, dün gece saatlerinde ülkelerine geri gönderildi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları kapsamında işlemleri tamamlanan 183 düzensiz göçmenin İstanbul Havalimanından bu gece ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır."

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Yorumlar

Kanuni

Daha önceleri neredeydiniz ?.... Bu bir şarkı sözüdür. Derinden bakınca gözlerinuze , neden başınızı öne eğdiniz ? .......
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