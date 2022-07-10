Bayramın birinci günü pek çok ilinde şiddetli yağışlar etkili oldu. Yağışlar ev ve işyerlerinde maddi hasara sebep oldu. Peki, ev ve işyeri hasar görenlere maddi destek verilecek mi?

İstanbul selden etkilenenlere para yardımı var mı? Evi işyeri selden etkilenenlere ne kadar yardım yapılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da sağanak sebebiyle sel meydana gelen Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. Esenyurt'ta Haramidere'nin taşması sebebiyle ere kenarındaki birçok ev ve iş yerini su bastı. Bakan Soylu da sabah saatlerinde ilçeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, selden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Bakan Soylu, "Ev ve iş yerleri su basan vatandaşlarımıza evleri su basanlara 5'er bin, iş yerleri su basanlara 10'ar bin TL'lik nakit yardım yapılacak" dedi.