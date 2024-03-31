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Kültür - Sanat ‘İstanbul Mushafı’ çalışmalarında sona gelindi
Kültür - Sanat

‘İstanbul Mushafı’ çalışmalarında sona gelindi

Yeniakit Publisher
2024-03-31 11:53:00 -
‘İstanbul Mushafı’ çalışmalarında sona gelindi

Kağıdından mürekkebine kadar hattat Hüseyin Kutlu ve 66 kişilik ekibi tarafından hazırlanan “İstanbul Mushafı” çalışmalarında sona gelindi.

Asr-ı Saadet’ten bugüne bütün İslam tarihi ve İslam coğrafyasını merkeze alan “İstanbul Mushafı”, Kur’an-ı Kerim’in 10 cilt olarak el ile yazılmasını ihtiva ediyor.
Ebadı 365’e 559 milimetre olan ve tamamı 850 sayfadan oluşan el yazma orijinal altın nüsha eser, ilim adamlarına ve İslam medeniyetlerine verdiği desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim edilecek.

Hattat Hüseyin Kutlu, “Kur’an-ı Kerim etrafında nasıl bir medeniyet örgüsü var, bunu göstermeye çalıştık. Bütün İslam coğrafyasını içine alan bir bakış açısıyla Kur’an-ı Kerim yazımı, tezhiplenmesi, cildi, rahlesi, muhafazası, mürekkebi, kağıt yapımıyla ‘Mushaf Sanatları Tarihi’ hüviyetini ortaya çıkaran bir eser ortaya koyduk” dedi.

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