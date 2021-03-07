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Yaşam İstanbul kırmızı illerden mi oldu? İstanbul korona yasakları son durum
Yaşam

İstanbul kırmızı illerden mi oldu? İstanbul korona yasakları son durum

İstanbul hangi risk grubunda? Koronavirüs salgınında yerinde karar dönemi başladı. Bu sebeple iller risk gruplarına göre renklere ayrıldı. İstanbul turuncu renkte bulunuyordu. Ancak İstanbul’da son günlerde rakamlar artmaya başladı. Hal böyle olunca vatandaşlar İstanbul’un risk durumunun değişip değişmediğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul yeni yasaklar neler?

Yeniakit Publisher
2021-03-07 19:48:00 -
İstanbul kırmızı illerden mi oldu? İstanbul korona yasakları son durum

Koronavirüs vakalarında son günlerde belirgin bir artış gözleniyor. İstanbul’da da vaka sayıları artmaya başladı. Peki, İstanbul çok yüksek riskli il mi oldu?

İstanbul kırmızı illerden mi oldu? İstanbul korona yasakları son durum

1 Mart’ta illerin risk durumları açıklandı. Düşük (sarı), orta (mavi), yüksek (turuncu) ve çok yüksek (kırmızı) riskli iller belirlendi. İstanbul vaka sayıları göz önünde bulundurulduğunda turuncu iller arasına yer aldı. Ancak son günlerde İstanbul’da vaka sayıları arttı. 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 111,57 olarak açıklandı. Bu rakamlara bakıldığında İstanbul turuncudan kırmızıya yani çok yüksek riskli iller arasına yerleşti.

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde kafeler, restoranlar, lokantalar vs açıldı. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasakları yalnızca 05.00-21.00 saatleri arasında uygulanıyor. Aynı illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş üstü 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyor. Bu illerde Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Risk durumları 15 günde bir yenilenecek. İstanbul kırmızı yani çok yüksek riskli iller arasında yer alırsa kafeler, restoranlar vs. yeniden kapanacak.

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