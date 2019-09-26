İstanbul depremine canlı yayında yakalandılar
İstanbul'da yürekleri ağza getiren 5.8 büyüklüğündeki depreme haber kanallarının spikerleri canlı yayında yakalandı.26 Eylül 2019 Perşembe 16:34
İstanbul’dasaat 13:59’da şiddetli bir deprem oldu. Silivri açıklarında meydana gelen depreminbüyüklüğünü AFAD 5.8, Kandilli Rasathanesi ise 5.7 olarak açıkladı.
O sırada yayında olan haber kanallarının kadın spikerleri depreme canlı yayında yakalandı.
TRT Haber kanalı ise Twitter hesabından TRT Arapça’nın deprem anındaki yayınını paylaştı.
YORUM YAZ