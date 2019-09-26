İstanbul depremine canlı yayında yakalandılar İstanbul'da yürekleri ağza getiren 5.8 büyüklüğündeki depreme haber kanallarının spikerleri canlı yayında yakalandı.

İstanbul’dasaat 13:59’da şiddetli bir deprem oldu. Silivri açıklarında meydana gelen depreminbüyüklüğünü AFAD 5.8, Kandilli Rasathanesi ise 5.7 olarak açıkladı. O sırada yayında olan haber kanallarının kadın spikerleri depreme canlı yayında yakalandı. TRT Haber kanalı ise Twitter hesabından TRT Arapça’nın deprem anındaki yayınını paylaştı.

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