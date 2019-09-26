İstanbul depremi sonrası AFAD'dan 3 köprü açıklaması

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre 6, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremin Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yok. Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı.

3. köprüde hasar yok

AFAD, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğunu ve Avcılar’da bir caminin minaresinin kısmen yıkıldığını duyurdu. Şirinevler’de yan yatan bir bina ile oluşan çatlaklar nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi tahliye edildi. Yapılan açıklamaya göre; 4 ilden 80 kurtarma uzmanı İstanbul'a sevk edildi. AFAD, Boğaziçi'ndeki 3 köprüde de hasar bulunmadığını açıkladı.