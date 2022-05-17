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Aktüel İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı: En az 5 gün boyunca etkili olabilir
Aktüel

İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı: En az 5 gün boyunca etkili olabilir

Perşembe gününden itibaren İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 17:49:00 -
İstanbul dahil birçok ile kritik uyarı: En az 5 gün boyunca etkili olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) 5 günlük hava tahmin raporuna göre, 17 Mayıs Salı günü başlayan yağışların, 19 Mayıs Perşembe gününden itibaren İstanbul da dahil olmak üzere birçok ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar en az 5 gün boyunca etkisini devam ettirecek. Meteoroloji, vatandaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

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