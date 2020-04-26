  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kurgu ropörtajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) gıda yardımı kolisi alan ve "İşsizim. Büyükşehirden başka gelen olmadı. İlk feda kendimi bu ülkenin vatandaşı gibi hissettim" şeklindeki ifadeleriyle gündeme gelen Ali Genlik’in, kamuoyuna gerçek dışı bilgiler verdiği ortaya çıktı.

2020-04-26 02:58:00 - 2020-04-26 03:01:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) tarafından finanse edildiği ifade edilen sosyal medya hesapları, kurgu röportajı yayınladı

İDDİA: "İşsizim" GERÇEK: Ortaköy'de bir kafeteryada şef olarak çalışıyor

İDDİA: "Sosyal güvencem yok" GERÇEK: Sigortası devam ediyor

İDDİA: "Devlete başvurdum, yardım eden olmadı" GERÇEK: "Kayıtlı herhangi bir başvurusu yok"

İDDİA: "2,5 aydır çalışmıyorum" GERÇEK: "İçişleri Bakanlığı'nı kafeteryaları kapatma genelgesi tarihi 16 Mart 2020. Video 16 Nisan'da çekilmiş. Genelgeye göre 2.5 ay değil 1 aydır işe gitmiyor"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı