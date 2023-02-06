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Aktüel İstanbul Boğazı'nda suyun rengi değişti
Aktüel

İstanbul Boğazı'nda suyun rengi değişti

İstanbul'da etkili olan karla karışık yağmur ve fırtınanın ardından İstanbul Boğazı'nda suyun rengi kahverengi oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 12:26:00 - 2023-02-06 12:26:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından kentte etkili olan karla karışık yağmur ve fırtına gündelik hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış ve fırtınanın ardından İstanbul Boğazı'nda suyun rengi değişti. Boğaz'ın bazı bölgelerinde suyun rengi çamura bulanarak kahverengiye dönüştü.

Renk değişikliğinin derelerden İstanbul Boğazı'na akan çamurlu sudan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Boğaz'da, rüzgar nedeniyle Karadeniz'den Akdeniz'e doğru güçlü akıntılar etkili oluyor.

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