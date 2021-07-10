  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Karadeniz sahilinde bulundu! İmha edildi
İzmir Karaburun açıklarında deprem
Mısır ülkenin su kaynaklarına müdahale edilmesine izin vermeyeceğini açıkladı
Ülkenin yeni başbakanı koronavirüse yakalandı!
Aktüel İstanbul Boğazı’nda gemi arızalandı
Aktüel

İstanbul Boğazı’nda gemi arızalandı

İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Ahırkapı'ya demirletildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 21:48:00 -
İstanbul Boğazı’nda gemi arızalandı

İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak Ahırkapı'ya demirletildi.

İstanbul Boğazı’nda ADNAN H. isimli gemi, makine arızası yaptı. İhbar üzerine olay yerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kılavuz kaptan ve KURTARMA 7 Römorkörü ve KEGM-3 botu sevk edildi.

Gemi, kılavuz kaptan eşliğinde Ahırkapı bölgesine demirletildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay