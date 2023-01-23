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Aktüel İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan gemi kurtarıldı
Aktüel

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda yedekli geçiş yaparken dümen arızası yapan VOS APOLLO isimli 59 metrelik gemi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 00:48:00 -
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda yedekli geçiş yaparken dümen arızası yapan VOS APOLLO isimli 59 metrelik gemi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda yedekli geçiş yaparken dümen arızası yapan ve yedeğinde barç bulunan VOS APOLLO isimli 59 metre boyundaki gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Nazım Tur ve Kurtarma-11 römorkörümüz refakatinde Büyükdere’ye emniyetle demirletildi." denildi.

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