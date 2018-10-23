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İştahsız bebekler için neleryapılabilir?

İştahsız bebekler annelerin çok üzüldüğü konulardan biridir. Çünkü beslenme çocuğun gelişimi için çok önemlidir. Ama üzülmeyin! Bu konu ile ilgili tavsiyeler yazının devamında…

23 Ekim 2018 Salı 19:01
İştahsız bebekler için neleryapılabilir?

İŞTAHSIZ BEBEKLERE ÇÖZÜMLER NELERDİR?

Bebeğinizin  iştahsızlık problemi muhtemelen gelip geçici. Eğer altta yatan bir problem varsa ilk önce onu çözmek gerekli! Bebeğinin iştahsızlık sorunu böbrek, mide bağırsak problemleri ya da karaciğer hastalıkları gibi fiziksel bir sorundan kaynaklanıyorsa altta yatan sorunun tedavi edilmesi gerekir. Eğer bebeğinin iştahsızlık sorunları psikolojikse alınabilecek küçük önlemler ve günlük kurallar yeterli olabilir.

-Evinizde öğün düzeni ve saatleri belli olsun

-Öğün ve ara öğünler dışında bebeğine atıştırma fırsatı verme.

-Bebeğine yeme becerisine uygun yemekler sun.

-Yemeği kolay yedirmek için televizyon ya da tablet gibi teknolojik cihazlardan yararlanma. Çünkü çocuğun ilgisi bunlara kaydığında ne yediğini de nasıl yediğini de fark etmez.

-Tabak, kaşık gibi mutfak malzemelerinin sevimli olması bebeğinin hoşuna gidebilir. Bazen de tabakların içerisindeki figürler bebeğinin yemeği bitirmesini kolaylaştırabilir çünkü bebeğin yemeğini yedikçe figürün yavaş yavaş tamamı ortaya çıkar.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 19:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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