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İştahınızı kesecek 5 muhteşem kış yiyeceği!

Kışın metabolizmanın yavaşlamasıyla fazla kilo sorunlarının dillere dolanması kaçınılmazdır. Özelliklesoğuk hava koşullarının etkisiyle hareketsiz hayat rutini kış aylarında formun bozulmasında önemli bir faktör. Peki hem mevsim gıdalarıyla beslenip hem de zayıflamak mümkün mü? Hangi besinler iştah keser? Hangi kış gıdaları iştah azaltır? İşte yanıtları...

05 Ocak 2019 Cumartesi 22:34
İştahınızı kesecek 5 muhteşem kış yiyeceği!

Kışın metabolizmanın yavaşlamasıyla fazla kilo sorunlarının dillere dolanması kaçınılmazdır. Özellikle soğuk hava koşullarının etkisiyle hareketsiz hayat rutini kış aylarında formun bozulmasında önemli bir faktör. Peki hem mevsim gıdalarıyla beslenip hem de zayıflamak mümkün mü? Hangi besinler iştah keser? Hangi kış gıdaları iştah azaltır? İşte yanıtları...

5 muhteşem kış gıdası...

1.Baklagiller

Kuru fasulyedir, mercimektir, barbunyadır, baklagillerin hemen hepsi gaz yaptıkları gerekçesiyle çok sık yapılmıyor kimi evlerde, biliyoruz. Oysa onlar içlerindeki birçok maddeyle nasıl da bizim sağlığımızı düşünüyorlar.

Mesela, baklagiller bizim için pek gerekli olan kolesistokinin adlı bir hormonun salgılanmasında önemli rol oynuyor. Bu hormon ne işe mi yarıyor? Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kendimizi sürekli aç hissetmemizin önüne geçiyor.

Üstelik baklagillerin nasıl önemli bir protein deposu olduğunu da biliyorsunuz. Daha da ne olsun?

2.Karnabahar

Karnabahar seveni de sevmeyeni de bir hayli fazla, uçlarda yaşayan bir sebze. Ancak bu özelliği öğrenince onu hiç sevmeyenler bile yeniden şans verecek, eminiz. Karnabahar, en önemli iştah azaltan yiyecekler arasında.

Bunun nedeniyse besin lifi bakımından en zenginler arasında yer alması. Anlayacağınız karnabaharı mutfağa daha çok sokmanın zamanı geldi de geçiyor bile.

3.Brokoli

Tıpkı karnabahar gibi brokoli de iştah kesme konusunda size yardımcı olmak için sırada bekleyenlerden. Üstelik birbirine pek benzeyen bu ikilinin iştah kesme güçleri de aynı sebebe dayanıyor. Brokoli de besin lifi açısından oldukça zengin. Bu da midenizde daha uzun süre tokluk hissi yaratabileceği anlamına geliyor.

Brokoli ya da karnabahar olsun fark etmez, her ikisini de tüketirken bol bol sos kullanmaktan veya onları kızartarak yemek gibi sağlıksız tercihlerden uzak durmanız gerekiyor, söylemeden geçmeyelim.

4.Sarı leblebi

Açlığı bastırma konusunda en yaygın olarak kullanılan ama doğruluğundan hep şüphe edilen sarı leblebi, gerçekten iştahınızı kapatabiliyor.

Bunu nasıl yapıyor derseniz, midenizde fazlaca üretilmiş olan ve sizi açlığa hızlıca götüren mide asitlerini azaltıyor sarı leblebi. "Midemin asidini alsın" diye bir söz vardır ya hani, işte o sırada ihtiyacınız olan tam da bir avuç sarı leblebi.

5.Badem

Badem de ara öğünlerde, kendinizi acıkmış hissetmeye başladığınızda gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz yiyeceklerden. Hali hazırda içinde birçok besin lifi, vitamin ve mineral bulunan güzeller güzeli bademler, içinde omega 3 yağ asitleri bulunması sebebiyle de düzenli olarak tüketmemiz gerekenlerden.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 22:34
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  2. iştah kesen yiyecekler
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  4. iştah açan besinler
  5. iştahsızlık

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