İşsizliğe esnek çözüm
Yeni Ekonomi Programı’nın kapsadığı 3 yıllık dönemde ekonomik toparlanmayı destekleyici, gençlerin ve ileri yaştakilerin istihdamını kolaylaştırıcı, hem kısa süreli hem de esnek çalışma modellerini teşvik edici politikalar uygulanacak.
2020 için öngörülen yüzde 13.8 işsizlik oranı, alınacak tedbirlerle 2021’de yüzde 12.9’a, 2022’de yüzde 11.8’e, 2023’te de yüzde 10.9’a düşürülecek. Salgın sonrası gençlerin deneyim kazanarak iş gücü piyasasına girişlerinin önünü açacak yapısal düzenlemeleri de içeren İstihdam Kalkanı Paketi açıklanacak. İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilere çalışma hayatına daha çabuk geri dönmeleri için ‘Hızlı işe dönüş desteği’ sunulacak. Esnek çalışma modellerine geçilecek. 25 yaş altı gençlerin daha kolay istihdam edilmelerine olanak sağlanacak. 50 yaş üstünün kısmi zamanlı çalışmaya geçişleri teşvik edilecek. Esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliğini artırmaya yönelik ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak. Kayıtlı işsizlerin profillerinin çıkarılmasına odaklanılacak. Aktif işgücü programlarının profil temelli sunumuna yönelik çalışmalar yapılacak. Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla işgücü programları etkin şekilde uygulanacak.