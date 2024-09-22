İsrail’in teknoloji teröristliği "yuh" dedirtti! Türkiye’yi de böyle hedef almıştı

Tunca Bengin, İsrail’in teknoloji teröristliğinin geçmişte Türkiye’yi de etkilediğini belirtti. Özellikle PKK terör örgütü ile mücadelede Türkiye’nin İsrail’e olan bağımlılığını hatırlatan Milliyet gazetesi yazarı Bengin, 1990’lı yıllarda ve Dağlıca saldırısında Türkiye’nin teknolojik açıdan yetersiz kaldığını ifade etti. Ancak günümüzde Türkiye’nin savunma sanayisindeki atılımları ile bağımsız bir konuma geldiğini vurgulayan Bengin, Türkiye’nin güçlenmesinin bazı çevreleri rahatsız ettiğini söyledi. İşte

Tunca Bengin'in yazısının ilgili bölümü:

"(...) İsrail’in (...) teknoloji teröristliği bir zamanlar Türkiye’yi de etkileyen bir durumdu. Özellikle de terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen amansız mücadelede hem istihbarat hem de teknolojik imkanlar ya da bağımlılık anlamında. Mesela terörün tırmandığı 1990’lı yıllar ve 2007’deki alçak Dağlıca saldırısında Türkiye’nin yerli ve milli İHA, SİHA’ları yoktu. Sadece İsrail’den kiralık tek bir Heron vardı. Komuta, kontrolde İsrailli şirketin adamının elindeydi. O sırada o insansız hava aracı Heron orada mıydı, 250-300 kişilik terörist grubunu gerçekten görmedi mi ya da ne gördü ne kadar gördü ne kadarı bize aktarıldı, aktarılmayan, gözden kaçırılan şeyler var mıydı bilmiyoruz. Yine o zamanlarda ve daha öncelerinde terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen mücadelede de istihbari bilgiler anlamında CIA ve MOSSAD paylaşımlarından da yararlanılıyordu. Onların da ne kadar doğru, samimi, eksiksiz bilgi verdikleri de koca bir soru işareti. Ki CIA ve MOSSAD’ın terör örgütü PKK’ya olan sevdaları(!), kirli ilişkileri de malum. Defalarca teröristleri kaçmaları için uyardılar...

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Şimdilere baktığımızda ise Türkiye çok farklı konumda... Her şeyi artık kendisi yapıyor. (...) Türkiye savunma sanayiindeki atılımlarıyla çok daha güçleniyor, güçlenecek. Bölgede daha da güçlenen, çıkarlarını koruyan bir Türkiye’de işlerine gelmiyor. Dengelerin Türkiye lehine gelişmesini istemiyorlar. Karın ağrılarının nedeni de bu zaten..."

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