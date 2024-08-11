İsrail'in Siyonist kıyameti ve Türkiye'nin kaçınılmaz rolü! Taraf olmayan, bertaraf olur

Burhanettin Aydınlı, Gazze'deki katliamların İsrail'in siyonist emelleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti. Aydınlı, Gazze halkının onurlu bir direniş sergilediğini vurguladı ve Türkiye'nin bu ateş çemberinde siyasi bir aktör haline geldiğini söyledi. İbn-i Haldun'un "Coğrafya kaderdir" sözünü hatırlatan Aydınlı, Türkiye'nin bu coğrafyada kaderini yazmaya devam ettiğini ifade etti. Aydınlı, taraf olmayanların bertaraf olacağını belirttiği Milat gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, devlet adamı İbn-i Haldun ‘Coğrafya kaderdir’ demiş. Türkiye'nin kaderide sonsuza dek bu coğrafyada çizilmiştir. Etrafımız bir ateş çemberi, jeopolitik konumu nedeniyle son 30 yıldır bölgemizde bitmek bilmeyen savaşlara tanık oluyoruz. Biri bitiyor, bir diğeri başlıyor. Bu dönemde Türkiye, çevresindeki o ateş çemberine rağmen bölgedeki güç dengelerini değiştirip, önemli hamleler yaparak siyasi bir aktör haline geldi.

Bu gün Gazze’de olup bitenler tarihin şahit olduğu en kanlı savaşların, yıkımların ve acıların yaşandığı bir savaştır. Katliamların tek sorumlusu, Netanyahu ve ekibinin ellerinde onbinlerce masum bebek, çocuk kadın ve yaşlı insanların kanları vardır. Gazzeliler onurlu, şerefli ve izzetli bir direniş sergileyip vatanlarını terk etmeyerek şehadete koştular, halen de vatanlarını savunmak için mücadeleye devam ediyorlar. Selam olsun onlara.

İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek bu katliamlar ve soykırımlar ne zaman bitecek bilinmiyor ancak, bilinen bir gerçek var, terör örgütü İsrailin siyonist inancına göre, Arz-ı Mevud toprakları alınıncaya kadar, Ortadoğu’da bu kan ve gözyaşı akmaya devam edecektir.

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Bugün kim ne derse desin dünyada, bir din savaşı yaşanmaktadır. Dine karşı, din savaşı bu güzelim dünyayı bir felakete götürmektedir.

Türkiye'de Yahudi cemaatinin yayın organı olan "Şalom" gazetesinde 8 Mart 1989 tarihinde yayımlanan bir yazıda "Allah'a inanmak Yahudiliğin temel inancı değildir; ancak Arz-ı Mev'ud temel inançtır" deniliyor. 1974 yılında zamanın İsrail savunma bakanı Ariel Sharon'un; "Türkiye’de alaka alanımız içindedir" sözleri, Arz-ı Mev'ud'un Türkiye üzerindeki gerçek hedeflerini bir kez daha gün yüzüne çıkartmıştı.

Arzı Mevud’a göre en stratejik beldenin Kudüs olduğunu biliyoruz ama az bildiğimiz bir gerçek bizi yakından ilgilendiriyor.

Yahudi Kutsal Kitabı Tanah'ta Hz.İbrahim peygamberin yaşadığı yer olarak geçen Harran, Yahudilik için kutsiyeti olan bir mekandır. Arz-ı Mevud'a göre en az Kudüs kadar önemli olan diğer şehir Şanlıurfa, özellikle, Harran'dır.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, israil'in düzenlediği suikast sonucu şehit edilmişti.

İsrail şehit Haniyye suikastı ile aslında, Türkiye’ye mesaj vermek istiyor.

Gazze’deki olayın bölgesel bir savaşa dönüşeceğini çok iyi bilen

Başkan Erdoğan bir konuşmasında İsrail'e yönelik çok sert mesajlar verdi.

‘... Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail, Filistin'e bunları yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok.’ diyerek Türkiye’nin tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Çünkü Başkan Erdoğan’da şunu çok iyi biliyor ki, taraf olmayan bertaraf olur. Katma değeri yüksek bir gün diliyorum."