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Aktüel İsrail'in saldırılarının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen Gazzelilerin acıları tazeliğini koruyor
Aktüel

İsrail'in saldırılarının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen Gazzelilerin acıları tazeliğini koruyor

İsrail saldırılarında 5 kızını kaybeden Filistinli Semira Baluşe: - "Tam bir faciaydı. Bir elimde bebek o gün o enkazın arasından nasıl çıktım bilmiyorum. Aradan onca yıl geçti ama kalbimdeki acı hiç dinmedi. Bayramlarda, bir de okullar açıldığında çok ağlarım" - Saldırılarda iki bacağını ve yakınlarını kaybeden Ziyad Dib: - "Ailemden 11 kişi hayatını kaybetti. Babam, babannem, 3 kız kardeşim de öldü. Ben de iki bacağımı kaybettim"

Yeniakit Publisher
2020-12-27 13:48:49 -
İsrail'in saldırılarının üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen Gazzelilerin acıları tazeliğini koruyor

GAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - İsrail'in 2008 yılında Gazze'ye düzenlediği saldırıların izleri, aradan geçen 12 yıla rağmen Filistinlilerin zihinlerinde ve kalplerinde canlılığını koruyor.

İsrail saldırılarında 5 kızını kaybeden Filistinli Semira Baluşe (48), 12 yıl önceki acılarının hala taze olduğunu belirtiyor.

AA muhabirine ailesi için bir felakete dönüşen 28 Aralık 2008 tarihli o günü anlatan acılı anne, saldırılar nedeniyle büyük korku içinde olan kızlarını o gece uyumaya ikna ettiğini söyledi.

İsrail'in düzenlediği saldırıda Cebelya Mülteci Kampı'ndaki evlerinin bir duvarının yıkıldığını ve 7'si kız, biri erkek 8 çocuğundan 5'inin yaşamını yitirdiğini ifade eden Baluşe, "18 yaşındaki büyük kızım Tahrir'i öldürdüler, İkram'ı (15) öldürdüler, Semr'i (13) öldürdüler, Deyna'yı (8) öldürdüler, Cevahir'i (4) öldürdüler. Hepsini öldürdüler." dedi.

Ailenin diğer üyelerinin hafif yaralandığını belirten Baluşe, 11 günlük bebeği Beraa'nın ise hiç yara almadığını aktardı.

Baluşe "Tam bir faciaydı. Bir elimde bebek o gün o enkazın arasından nasıl çıktım bilmiyorum. Aradan onca yıl geçti ama kalbimdeki acı hiç dinmedi. Bayramlarda, bir de okullar açıldığında çok ağlarım. Bir anne çocuklarını nasıl unutabilir?" ifadelerini kullandı.

- "Ailemden 11 kişi hayatını kaybetti"

Saldırılarda ailesinden 11 kişiyi kaybeden Ziyad Dib de (34) yaşadıkları o acı günü tüm ayrıntılarıyla hatırladığını söyledi.

İsrail'in topçularla düzenlediği saldırının evini hedef aldığını kaydeden Dib, "Ailemden 11 kişi hayatını kaybetti. Babam, babannem, 3 kız kardeşim de öldü. Ben de iki bacağımı kaybettim" diye konuştu.

Dib, o acılı günün her gün gözünün önüne geldiğini ifade etti.

Savaş başlamadan önce Güzel Sanatlar ve Dekor Fakültesi'nde okuduğunu, üniversiteden sonra kendi ofisini açma, daha sonra da yüksek lisans için yurt dışına gitme hayalleri kurduğunu anlatan Dib ancak İsrail saldırılarının tüm hayallerini bir kenara savurduğunu ve hayatının tamamıyla değiştiğini dile getirdi.

Saldırılarda iki bacağını kaybedince bir Arap ülkesine giderek protez bacak taktırdığını aktaran Dib, halihazırda 3 çocuk babası olduğunu, evinin geçimini de resim çizerek ve fotoğraf çekerek sağladığını kaydetti.

Yeniden İmar yetkililerinden Macid Salih de İsrail'in 2008 saldırılarında yıkılan 250 evin hala yapılamadığını, bunun için 8 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını söyledi.

- İsrail'in Gazze'ye ilk saldırısı

İsrail'in 27 Aralık 2008'de Gazze'ye başlattığı ve 23 gün süren saldırılarında 410'u çocuk, 104'ü kadın ve 100'ü de yaşlı olmak üzere 1436 kişi hayatını kaybetmiş, 5 bin 400'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırılarda Gazze'deki 5 bin 700 ev tamamen yıkılmış, yaklaşık 52 bin ev zarar görmüştü.

İsrail söz konusu saldırılarına "Dökme Kurşun" adını verirken İzzeddin el-Kassam Tugayları ise olayı hakla batılın mücadelesi olarak gördüklerini belirterek "Furkan Savaşı" şeklinde adlandırmıştı.

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