Dünya

İsrail'den kalleş saldırı

Eli kanlı terör devleti İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca İHA ile saldırı gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinde bir araç İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda yaralıların olduğu ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiği aktarıldı.

Lübnan makamlarından ise saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

