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İsrail'de deprem! Dün aynı saatlerde...

İsrail'in orta ve kuzey kesiminde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dün aynı saatlerde 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:05
İsrail'de deprem! Dün aynı saatlerde...

İsrail'de sabaha karşı deprem meydana geldi. 

Yediot Ahronot gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, merkezi Taberiye Gölü yakınları olan 4,5 büyüklüğündeki depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Depremin İsrail kuzeyi ile orta kesimlerinde hissedildiği ve halk arasında paniğe neden olduğu kaydedildi.

İsrail'de dün sabah saatlerinde de 4,1 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı olmuştu.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:05
  1. israil
  2. deprem

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  • admygc_55@hotmail.com[email protected]1 sa önce
    Ver ALLLAHım ver helak et
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak1 sa önce
    inşaallah 8 büyüklüğüyle yerin dibine geçsinler.amin...
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