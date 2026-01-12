  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya İsrail zindanında bir ölüm daha: 67 yaşındaki esir şehid edildi!
İsrail zindanında bir ölüm daha: 67 yaşındaki esir şehid edildi!

Hamza Adwan gözaltında hayatını kaybetti. Ekim 2023'ten bu yana hapishanelerde ölen Filistinlilerin sayısı 100'ü aştı.

Filistin Esirler Cemiyeti, Gazze Şeridi'nden alıkonulan 67 yaşındaki Hamza Abdullah Adwan'ın İsrail hapishanesinde hayatını kaybettiğini doğruladı. Kasım 2024'te tutuklanan ve Eylül 2025'te vefat ettiği yeni netleşen Adwan'ın, 9 çocuk babası olduğu belirtildi.

 

"En ölümcül dönem"

Cemiyetin raporuna göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail cezaevlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü geçti. Bu süreç, "esir hareketi tarihinin en tehlikeli ve kanlı evresi" olarak nitelendiriliyor. Raporda, tutukluların sistematik şiddet, kasıtlı aç bırakma ve tıbbi ihmale maruz kaldığı vurgulanırken, İsrail'in vefat eden 94 esirin naaşını hala ailesine teslim etmediği kaydedildi.

Daily Ummah

