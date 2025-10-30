İsrail Saldırılarında Kassam Komutanı Yusuf el-Leddavi Şehit Oldu

Gazze’deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in son saldırılarının ateşkesi açıkça ihlal ettiği belirtildi. Açıklamaya göre saldırılarda 52 çocuk ve 23 kadın dahil olmak üzere toplam 109 Filistinli yaşamını yitirdi.

Tel Aviv yönetiminin sivillere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, “İsrail, işlediği suçların üstünü örtmek için sistematik biçimde gerçekleri çarpıtmaya devam ediyor” ifadesine yer verildi.

KASSAM’IN SEÇKİN KOMUTANI LEDDAVİ ŞEHİT OLDU

Saldırılarda Kassam Tugayları’nın seçkin komutanlarından biri olan Cebaliye Şehit İmad Akil Taburu Komutanı Yusuf el-Leddavi de hayatını kaybetti.

Direnişin ön saflarında yer aldığı belirtilen Leddavi’nin, günlerce süren Cebaliye kuşatmasında İsrail güçleriyle çatışmalarda büyük direniş gösterdiği bildirildi.

GAZZE’DE GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR

Bölgeden gelen son bilgilere göre İsrail ordusu Gazze’nin kuzeyinde hava ve kara operasyonlarını artırırken, Filistinli direniş grupları da saldırılara karşılık vermeye devam ediyor.

Gazze hükümeti, uluslararası toplumu ateşkese uyulması ve sivillerin korunması konusunda acil adım atmaya çağırdı.