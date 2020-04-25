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Dünya

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman istifa etti

Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili katıldığı bir televizyon programında "Mesih bizi kurtaracak" diyen Siyonist İsrail’in Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, yeni tip koronavirüs salgınına karşı uyguladığı politika nedeniyle karşılaştığı eleştireler karşısında istifa etti.

2020-04-25 22:17:00 - 2020-04-25 22:26:04
İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman istifa etti

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili katıldığı bir televizyon programında "Mesih bizi kurtaracak" diyen Siyonist İsrail’in Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, yeni tip koronavirüs salgınına karşı uyguladığı politika nedeniyle karşılaştığı eleştireler karşısında istifa etti.

İsrail medyasının aktardığına göre, 71 yaşındaki Yaakov Litzman, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya Sağlık Bakanlığı görevini bırakmak, Yapı Ve Konut Bakanlığı görevine geçmek istediğini söyledi.

Sağlık Bakanı'nın, koronavirüs salgınına karşı uygulanan politika nedeniyle çok sert eleştirilerle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Litzman'ın, eşiyle birlikte Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. Litzman, hafif seyreden hastalıktan iyileşmişti.

İsrail medyası ayrıca bir süre önce Netanyahu’nun Litzman’dan görevi bırakmasını istediğini iddia etti.

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