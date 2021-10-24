  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail güçleri son 3 ayda 1282 Filistinliyi gözaltına aldı
Aktüel

İsrail güçleri son 3 ayda 1282 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin son üç ayda işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te düzenlediği operasyonlarda 1282 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 16:05:00 -
İsrail güçleri son 3 ayda 1282 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti, Zamir Esirleri Koruma Kurumu ve Vadi Hilve Enformasyon Merkezi tarafından ortak hazırlanan raporda, İsrail güçlerinin son 3 ayda Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki operasyonlarına ilişkin veriler yer aldı.

Raporda, İsrail güçlerinin son 3 ayda gözaltına aldığı 1282 kişiden 525’inin Doğu Kudüs’ten olduğu belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 160’ının 18 yaş altı olduğuna dikkat çekilen raporda, 37 kadının da gözaltına alınanlar arasında yer aldığı vurgulandı.

Rapora göre, İsrail cezaevlerindeki Filistinli tutuklu sayısı yaklaşık 4 bin 600’e yükselirken, bunlardan 500’ü idari tutukluluk uygulamasıyla hapis yatıyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanlar yüksek petrol fiyatları nedeniyle ülkeyi terk ediyor
Gündem

Almanlar yüksek petrol fiyatları nedeniyle ülkeyi terk ediyor

Almanya'da artan enflasyon halkı isyan ettirdi. Akaryakıt fiyatlarında rekor kıran Almanya’da sürücüler, daha ucuza benzin alabilmek için ko..
O ülkenin zırhlı araçları ASELSAN’a emanet
Gündem

O ülkenin zırhlı araçları ASELSAN’a emanet

Türkiye’nin en büyük savunma şirketi ASELSAN, Ukraynalı Practica firmasına Kozak-2M1 zırhlı araçlarını silahlandırması için uzaktan kumandal..
Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! 'O an böyle bir şey beklemiyorum'
Gündem

Genç kızdan Ordu Valisine beklenmedik cevap! 'O an böyle bir şey beklemiyorum'

Ordu'da valiliğin halk gününde Vali Tuncay Sonel ve genç kız arasında geçen ilginç sohbeti Hürriyet yazarı Fatih Çekirge kaleme aldı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay