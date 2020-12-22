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Aktüel İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan İran'a "uyarı"
Aktüel

İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan İran'a "uyarı"

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi: - "İran ve onun radikal eksendeki ortakları, İsrail'e karşı herhangi bir eylemde bulunurlarsa bunun bedelinin çok ağır olacağını görürler"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 00:13:01 -
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan İran'a "uyarı"

KUDÜS (AA) - İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin ölümünden ülkesini sorumlu tutan İran'ı "İsrail'e saldırı" konusunda uyardı.

İsrail'deki Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, askeri görev nişan töreninde konuşan Kochavi, son zamanlarda İran'ın İsrail'e yönelik tehdit mesajlarında artış yaşandığını belirtti.

"İran ve onun radikal eksendeki ortakları, İsrail'e karşı herhangi bir eylemde bulunurlarsa bunun bedelinin çok ağır olacağını görürler." diyen Kochavi, İsrail ordusunun, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya ortak olanlara bütün gücüyle karşı koyacağını dile getirdi.

Kochavi ayrıca herhangi bir saldırıya verilecek tepkinin ve tüm planların hazır olduğunu ifade etti.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran'da aracına düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

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