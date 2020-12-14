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Aktüel İsrail belediyesi, Kudüs'teki Müslüman kabristanına ait duvar ve merdiveni yıktı
Aktüel

İsrail belediyesi, Kudüs'teki Müslüman kabristanına ait duvar ve merdiveni yıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:02:53 -
İsrail belediyesi, Kudüs'teki Müslüman kabristanına ait duvar ve merdiveni yıktı

KUDÜS (AA) - İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs'teki eski surların bitişiğinde yer alan El-Yusufiyye Kabristanı'nın duvar ve merdivenini yıktı.

Belediye ekibi, Eski Şehri bölgesini çevreleyen eski surun bitişiğindeki El-Yusufiyye Kabristanı'na ait alana bahçe yapma planıyla İsrail askerleri ve buldozerler eşliğinde geldi.

Müslüman Mezarlarını Koruma Komisyonu Yönetim Müdürü Ahmed ed-Decani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisi eşliğindeki belediye ekibinin El-Yusufiyye Kabristanı bitişiğindeki Şehit Anıtı alanına baskın düzenlediğini belirtti.

Decani, İsrail Belediyesi'nin kabristanın kuzey kısmındaki duvarı ve merdiveni yıkarak saldırılarına yeniden başladığını belirtti.

Bölgenin İslami vakıf alanı, Müslüman kabristanına ait bir alan olduğuna işaret eden Decani, bölgeye yapılan saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Onlarca Filistinli, belediyenin çalışmalarını engellemek için bölgede toplandı.

İsrail Belediyesi'nden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, yaklaşık iki hafta önce Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya ulaştıran tarihi bir merdiveni yıkmıştı. Filistinliler, daha sonra yıkıma engel olmuştu.

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