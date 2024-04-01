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Gündem Isparta'da AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen ikinci kez Başkan olarak seçildi! Şükrü Başdeğirmen kimdir?
Gündem

Isparta'da AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen ikinci kez Başkan olarak seçildi! Şükrü Başdeğirmen kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-04-01 04:46:00 -
Isparta'da AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen ikinci kez Başkan olarak seçildi! Şükrü Başdeğirmen kimdir?

Isparta'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre mevcut Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ikinci kez seçildi. İlçelerde ise 8'inde AK Parti, 2'sinde İYİ Parti kazandı. CHP ve MHP ise 1'er ilçede seçimi önde tamamladı. Şükrü Başdeğirmen kimdir?

Isparta'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların 41,7'sini alan AK Parti'li mevcut Belediye Başkanı ve adayı Şükrü Başdeğirmen ikinci dönemine seçildi. İlçelerde ise AK Parti'li 8 aday seçimi önde tamamladı. İYİ Parti'nin 2 ilçede belediye başkanlığını aldığı seçimlerde, CHP ve MHP ise 1'er ilçeyi kazandı. Aksu ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Veli Kahraman 1 oy ile CHP'li Mehmet Çetin'in önünde seçimi kazanan isim oldu.

İlçelerden Aksu'da AK Parti'li Veli Kahraman, Atabey'de AK Parti'li Serdar Pehlivan, Eğirdir'de AK Parti'li Mustafa Özer, Sütçüler'de AK Parti'li İsmail Yurdabak, Yenişarbademli'de AK Parti'li Mehmet Akif Özata, Şarkikaraağaç'ta AK Parti'li Ali Göçer, Uluborlu'da AK Parti'li Ahmet Oğuz Bakır, Keçiborlu'da AK Parti'li Yusuf Murat Parlak, Yalvaç'ta İYİ Parti'li Mustafa Kodal, Gelendost'ta İYİ Parti'li Mustafa Özmen, Gönen'de CHP'li Osman Kesmen, Senirkent'te MHP'li Hüseyin Baykal kazanan isimler oldu.

Şükrü Başdeğirmen kimdir?

Şükrü Başdeğirmen 1962 yılında Isparta'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Isparta'da tamamladıktan sonra İşletme Fakültesi'nde okudu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. 30 yıldır inşaat ve inşaat malzemeleri ticaretiyle uğraşan, aynı zamanda gıda, hayvancılık ve enerji sektöründe de ticari faaliyetlerini sürdüren Başdeğirmen, bir dönem belediye meclis üyeliği görevinde bulundu. 2001 yılından itibaren Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda pek çok görevde yer aldı ve Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclis Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Başdeğirmen, 2019 seçimlerinde AK Parti'den Isparta Belediye Başkanı seçildi. Orta derecede İngilizce bilen Şükrü Başdeğirmen, evli ve 2 çocuk babası.
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