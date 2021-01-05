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Aktüel İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 352 kişi öldü
Aktüel

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 352 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2021-01-05 21:15:39 -
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 352 kişi öldü

MADRİD (AA) - İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından, son 24 saatte 352 kişinin hayatını kaybettiği, 23 bin 700 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 352 artışla 51 bin 430'a çıktı.

Son bir haftadır gözlenen yeni vaka sayılarındaki artışın devam ettiği İspanya'da son 24 saatte, 23 bin 700 artışla toplam vaka sayısı 1 milyon 982 bin 544'e yükseldi.

Salgında üçüncü dalgayı işaret eden yeni vaka artışlarından dolayı Madrid ve Katalonya başta olmak üzere bazı özerk yönetimler ek tedbirler almaya başladı.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim 2020'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı ülkede, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Kovid-19 aşılanmasına 27 Aralık 2020'de başlayan İspanya'da, lojistik sorunlar ve personel eksikliği gerekçesiyle sürecin yavaş ilerlemesi dikkati çekiyor.

Özerk yönetim hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, İspanya'ya gelen aşıların sadece yüzde 24'ünün kullanıldığı belirtiliyor.

- Portekiz'de durum

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 90 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 956 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 286'ya, toplam vaka sayısı da 436 bin 579'a çıktı.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık 2020'de başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan ve 15 Ocak'a kadar uzatılacak OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmamaları isteniyor.

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