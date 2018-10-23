Ispanaklı köfte

• 500 g ıspanak

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 3 yemek kaşığı mısır unu

• 1 haşlanmış patates

• Yarım su bardağı haşlanmış bezelye

• Yarım su bardağı haşlanmış havuç

• 4 yemek kaşığı galeta unu

• Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

• Tuz

• Karabiber



Pane için:

• Un

• 2 yumurta



Kızartmak için:

• Ayçiçek yağı

Servis için:

• Süzme yoğurt

• İnce kıyılmış dereotu



Hazırlanışı:

Yıkayıp süzdüğünüz ıspanağı ince doğrayın ve zeytinyağında soteleyin. Ispanaklar suyunu çektikten sonra mısır ununu ekleyin. 2-3 dakika karıştırarak pişirip ocaktan alın. Haşlanmış patates, bezelye ve havucu bir kaseye alın. Bir ezici yardımı ile püre kıvamına gelinceye kadar ezin. Galeta unu, rendelenmiş kaşar peyniri, tuz ve karabiberi geniş bir kaba alarak karıştırın. Üzerine ıspanağı ilave edip yoğurun. Ispanaklı harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak köfte şekli verin. Ayçiçek yağını kızartma tavasına alarak ısıtın. Köfteleri önce una, ardından yumurtaya, daha sonra tekrar una bulayıp kızgın yağda kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Süzme yoğurda ince kıyılmış dereotunu ekleyip köftelerinizin yanında servis yapın.