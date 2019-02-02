İSO Türkiye İmalat PMI ocakta 44.2 oldu

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), ocak ayında yatay görünüm sergileyerek 44,2 düzeyinde gerçekleşti. PMI, böylece faaliyet koşullarında Aralık ayındakine benzer bir yavaşlamanın gözlendiğine işaret etti. İstanbul İmalat PMI da 46,3’e yükselerek artış eğilimini dördüncü aya taşıdı. Son anket verileri, sektördeki faaliyet koşullarının yavaşlamaya devam ettiğini ancak yavaşlamanın Ağustos 2018’ten beri gözlenen en düşük oranda gerçekleştiğini gösterdi.