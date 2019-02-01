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İSO Türkiye İmalat PMI ocakta 44,2 oldu

İSO Türkiye İmalat PMI ocakta yatay görünüm sergileyerek 44,2 düzeyinde gerçekleşti- IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker:- "Nihai ürün fiyatlarındaki indirimler yeni siparişlerdeki yavaşlamanın hız kesmesine yardımcı oldu. Türk imalat sektöründeki zorlu faaliyet koşulları 2019 yılının başında da devam etti"- "Önceki aya yakın düzeyde gerçekleşen uluslararası talebin faaliyet koşullarına bir miktar destek sağlaması, anketin olumlu gelişmelerinden biri olarak kaydedildi"

01 Şubat 2019 Cuma 11:00
İSO Türkiye İmalat PMI ocakta 44,2 oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta yatay görünüm sergileyerek 44,2 düzeyinde gerçekleşti.

İSO tarafından Türkiye ve İstanbul İmalat PMI anketlerinin Ocak 2019 sonuçları açıklandı.

Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, aralıkta 44,2 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI ocak ayında da yatay görünüm sergileyerek 44,2 olarak kaydedildi. PMI, böylece faaliyet koşullarında aralık ayındakine benzer bir yavaşlamanın gerçekleştiğine işaret etti.

Üretim endeksi aralık ayındakine yakın bir düzeyde kaydedilirken, yeni siparişlerdeki yavaşlama ivme kaybetti ve ağustos ayından beri gözlenen en düşük oranda gerçekleşti. Türk mallarına yönelik uluslararası talepteki iyileşme işaretlerine bağlı olarak yeni ihracat siparişleri istikrarlı seyretti.

Girdi fiyatları ocakta artmaya devam ederken, girdi fiyatları enflasyonu son dört ay boyunca geriledi ve seri ortalamasının altında gerçekleşti. Maliyet enflasyonundaki düşüş, imalatçıların yeni işlerini artırmak için satış fiyatlarını düşürmelerine olanak sağladı.

Nihai ürün fiyatları üst üste ikinci ay azalma kaydetti. Düşüş yaklaşık son 10 yılın en yüksek hızında gerçekleşti. Üretim aktivitesindeki yavaşlama, imalatçıları istihdam düzeyini gözden geçirmeye yöneltti. Böylece istihdamda azalma devam etti, ancak düşüş aralık ayına göre hafif hız kesti.


- İstanbul İmalat PMI ocakta 46,3’e yükseldi


Aralık ayında 45,2’ye yükselen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da artış grafiğini sürdürerek ocakta 46,3 olarak ölçüldü. PMI, artış eğilimini dördüncü aya taşıdı.

Son anket verileri, sektördeki faaliyet koşullarının yavaşlamaya devam ettiğini ancak yavaşlamanın Ağustos 2018’ten beri gözlenen en düşük oranda gerçekleştiğini gösterdi.

Zorlu piyasa koşullarının yansıması olarak İstanbul imalatçıları üretimi üst üste altıncı ay yavaşlattı ancak söz konusu dönemin en sınırlı hız kaybı ocakta kaydedildi. Yeni siparişlerde de üretimdekine benzer şekilde ivme kaybı gözlenmesine karşın bu eğilim son dört ay boyunca yumuşama gösterdi

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, şunları kaydetti:

"Nihai ürün fiyatlarındaki indirimler yeni siparişlerdeki yavaşlamanın hız kesmesine yardımcı oldu. Türk imalat sektöründeki zorlu faaliyet koşulları 2019 yılının başında da devam etti. Önceki aya yakın düzeyde gerçekleşen uluslararası talebin faaliyet koşullarına bir miktar destek sağlaması, anketin olumlu gelişmelerinden biri olarak kaydedildi."



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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:00
  1. İSO PMI

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